Nikola Jokic giocherà gara 5 del secondo turno dei Playoff NBA fra Denver Nuggets e Phoenix Suns.

La NBA ha deciso di punire il serbo con una multa da 25.000 dollari per la spinta al proprietario dei Suns, Mat Ishbia. Sanzione leggerissima, dunque, per il serbo dopo l’episodio che ha fatto molto discutere in gara 4.

Una decisione che trova d’accordo lo stesso Ishbia, che ha voluto stemperare gli animi con un tweet ancor prima dell’ufficialità della multa: “Grande vittoria per i Suns all’interno di una serie straordinaria finora. Questa è l’unica cosa che conta. Non sarebbe giusto sospendere o multare qualcuno per l’incidente dell’altra sera. Rispetto tantissimo Jokic e non vorrei che accadesse nessuna di queste cose. Carichi per gara 5, forza Suns!

Great win for the Suns last night in an amazing series so far!

That should be and is the only story. Suspending or fining anyone over last nights incident would not be right. I have alot of respect for Jokic and don’t want to see anything like that. Excited for game 5! Go Suns!

— Mat Ishbia (@Mishbia15) May 8, 2023