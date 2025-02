Niente Warriors per Jimmy Butler, occhio a un’altra contender…

A pochi giorni dalla trade deadline NBA, le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi scambi clamorosi. Tuttavia, uno dei più attesi non andrà in porto: Jimmy Butler non si unirà ai Golden State Warriors.

Stop alle trattative tra Warriors e Heat

Secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN, i Golden State Warriors hanno interrotto le trattative con i Miami Heat per Jimmy Butler dopo che il giocatore ha fatto sapere di non essere disposto a firmare un’estensione con loro in estate. Questo ha di fatto chiuso ogni possibilità di scambio tra le due franchigie, poiché i Warriors non vogliono investire asset importanti senza garanzie sul futuro del giocatore.

The Heat’s Jimmy Butler has communicated to the Warriors that he’s unwilling to sign an extension there & therefore trade talks to send him to Golden State have ended for now, sources told ESPN. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) February 3, 2025

Butler, grazie a una player option da 52 milioni di dollari per la stagione 2025-26, ha un certo controllo sulla sua prossima destinazione, potendo scegliere tra le opzioni disponibili senza rischiare di finire in una squadra indesiderata.

Phoenix Suns all’orizzonte?

Nonostante il mancato approdo agli Warriors, Butler rimane uno dei nomi caldi sul mercato e una destinazione su cui continuano a circolare voci è quella dei Phoenix Suns.

Da tempo, si dice che Jimmy Buckets vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Arizona, dove si unirebbe a Kevin Durant e Devin Booker per formare un super team. I Suns starebbero lavorando a una trade multi-squadra per provare a portarlo a Phoenix, e con la deadline sempre più vicina, potrebbe presto arrivare un colpo di scena.

