Niente WNBA per Cecilia Zandalasini: l’azzurra costretta a un piccolo intervento

Cecilia Zandalasini non giocherà questa stagione con le Minnesota Lynx in WNBA.

Come riportato da “Sportando” la giocatrice della Virtus Segafredo Bologna si è dovuto sottoporre a un piccolo intervento chirurgico al piede destro due settimane fa.

Zandalasini ha accusato un infortunio al termine del campionato europeo femminile disputato con la maglia della nazionale italiana dal 17 al 27 Giugno. Dopo il consulto effettuato da un’equipe medica si è deciso di optare per l’operazione. La giocatrice ha già incominciato un percorso di riabilitazione: questo le permetterà di essere pronta in vista della preparazione per la nuova stagione con Bologna.