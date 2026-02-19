Nigel Hayes-Davis, com’è andato il debutto in maglia Panathinaikos?

Ieri sera Nigel Hayes-Davis ha fatto il proprio esordio con la maglia del Panathinaikos, dopo aver firmato settimana scorsa con i biancoverdi. L’MVP delle Final Four della passata stagione di EuroLega ha disputato la sua prima partita col Pana nella Supercoppa di Grecia, a pochi giorni da un KO in campionato che ha alimentato polemiche intorno alla squadra di Atene. Di fronte al Panathinaikos c’era il PAOK, avversario non irresistibile ma comunque spazzato via 101-71.

Hayes-Davis ha segnato 16 punti con 2 recuperi, tirando 3/5 da due e 3/7 da tre, secondo miglior marcatore della formazione di Ataman dietro Richaun Holmes (21 punti). Un ottimo inizio per l’americano reduce da una deludente esperienza in NBA ai Phoenix Suns, chiusa con sole 27 presenze.

“Posso fare meglio a rimbalzo. È la mia prima partita dopo un po’ di tempo. È bello tornare a giocare a basket. Devo ritrovare il mio ritmo. Ho dormito sei ore negli ultimi tre giorni. Sono stanco. Appena riuscirò a riposarmi un po’, ritroverò il mio ritmo e giocherò un po’ meglio” ha dichiarato Nigel Hayes-Davis dopo la partita.