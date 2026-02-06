Nigel Hayes-Davis tagliato dai Bucks: finisce così una disastrosa avventura NBA?

Nigel Hayes-Davis ieri è stato ceduto dai Phoenix Suns ai Milwaukee Bucks, nell’ambito della trade che ha coinvolto anche Cole Anthony e Nick Richards, e successivamente tagliato senza nemmeno atterrare in Wisconsin. L’americano, campione di EuroLega da MVP delle Final Four solo l’anno scorso, potrebbe ora decidere di tornare in Europa: rumors che già circolava nelle scorse settimane, prima dello scambio.

Hayes-Davis aveva già assaggiato i campi NBA nella stagione 2017-18, totalizzando 8 presenze tra Lakers, Raptors e Kings, poi la decisione di cercare maggiore fortuna in Europa passando per Galatasaray, Zalgiris Kaunas, Barcellona e infine Fenerbahçe, con cui si è affermato come star nel panorama europeo. Come detto la vittoria dell’EuroLega da MVP, ma non solo: nel 2024 era stato MVP delle finali del campionato turco, nel 2024 e nel 2025 è stato inserito nel First Team All-EuroLeague e nel 2025 è stato MVP anche della Coppa di Turchia. All’apica della propria carriera aveva quindi deciso di trasferirsi nuovamente dall’altra parte dell’oceano firmando con i Phoenix Suns.

A Phoenix però le cose per Hayes-Davis sono andate più come la prima esperienza NBA che come quella europea. Fino a febbraio, l’americano ha totalizzato 27 partite giocando poco più di 7′ di media, segnando 1.3 punti a serata. Spazio praticamente inesistente per un giocatore invece abituato ad essere il fulcro dell’attacco di una contender di EuroLega: col club gialloblu aveva tra l’altro segnato il record di punti in una singola partita, 50, nel marzo 2024.

Per 48 ore Nigel Hayes-Davis rimarrà tra i waivers, con le altre franchigie NBA che possono “reclamare” il suo contratto e prenderlo alle stesse cifre che ha guadagnato in questi mesi. Dopo queste 48 ore sarà invece free agent a tutti gli effetti e libero di firmare anche in Europa, dove potrebbe andare a cambiare veramente gli equilibri di EuroLega.