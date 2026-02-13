Nigel Hayes-Davis ufficiale al Panathinaikos con uno stipendio da capogiro: quanto guadagnerà?

Ci è voluto l’ennesimo sforzo economico di Dimitris Giannakopoulos per portare Nigel Hayes-Davis, MVP delle Final Four di EuroLega della passata stagione, al Panathinaikos. L’americano è stato ufficializzato ieri dal club ellenico dopo una prima parte di stagione poco fortunata in NBA, ai Phoenix Suns. Per convincere Hayes-Davis, detentore anche del record di punti in una partita di EuroLega con 50, il Pana ha dovuto mettere sul piatto un’offerta mostre. La prima era stata rifiutata dal giocatore, che poi non ha potuto dire di no al rilancio di Giannakopoulos: 10 milioni di dollari per i prossimi due anni e mezzo, contratto fino al 2028.

Hayes-Davis diventerà quindi uno dei giocatori più pagati d’Europa e formerà una coppia di assurdo talento con Kendrick Nunn, prossimo al rientro da un infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane. Il Panathinaikos aveva bisogno di uno scossone dopo mesi di alti e bassi: i biancoverdi sono infatti 6° in EuroLega con un record di 16-11, mentre in campionato sono 2° ma distanti dall’Olympiacos ancora imbattuto. In queste ultime settimane molti erano stati gli sfoghi, anche sui social, di Giannakopoulos, che aveva chiesto maggiore impegno e senso di responsabilità sia agli atleti che al coaching staff di Ergin Ataman.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Nella sua ultima stagione in EuroLega, la scorsa, Nigel Hayes-Davis aveva vinto la competizione segnando 16.7 punti di media in maglia Fenerbahçe. Nella corsa al giocatore, il Panathinaikos ha superato la concorrenza di Fener, Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv.