Nigel Hayes-Davis vola in NBA dopo l’MVP delle Final Four di EuroLega

Nigel Hayes-Davis si confronterà per la prima volta veramente con la NBA dopo aver dominato le ultime stagioni di EuroLega, competizione vinta da MVP delle Final Four nella stagione appena conclusa. L’americano, che ha speso da ragazzo 4 anni a Wisconsin in NCAA non venendo poi scelto al Draft NBA, ha all’attivo solo 9 partite nella stagione 2017-18, tra l’altro con 3 squadre diverse: Lakers, Raptors e Kings. Poi tante esperienze in Europa: Galatasaray, Zalgiris Kaunas, Barcellona e infine Fenerbahçe.

Con la maglia del club turco, Hayes-Davis ha fatto registrare nel corso della stagione 2023-24 il record di punti in una singola partita di EuroLega: 50. Sempre col Fener ha conquistato nel 2024 e nel 2025 il titolo di capocannoniere di EuroLega ed è stato inserito in entrambe le stagioni nel miglior quintetto della competizione, vincendo nel frattempo anche due campionati turchi (nel 2024 da MVP delle finali) e due volte la Coppa di Turchia (da MVP nel 2025).

Ora ha deciso di firmare un contratto annuale con i Phoenix Suns, alle prese con una seria rivoluzione del roster dopo aver mancato i Playoff nell’ultima stagione. I Suns hanno ceduto Kevin Durant e vorrebbero fare lo stesso con Bradley Beal, che però ha una no-trade clause e può porre il veto su una eventuale cessione.

Hayes-Davis è solo l’ultima star di EuroLega a trasferirsi in NBA, negli ultimi anni si possono citare gli esempi di Vasilije Micic e Sasha Vezenkov. L’augurio per l’americano è di avere maggiore fortuna rispetto ai suoi colleghi.