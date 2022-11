Nik Melli preso di mira dai tifosi del Fenerbahçe: la sua risposta

Martedì scorso, in occasione della sfida di EuroLega tra Milano e Fenerbahçe, Nicolò Melli è stato protagonista di uno scontro fisico con Nigel Hayes-Davis. In seguito ad un contatto, sulla stessa azione dell’infortunio di Kevin Pangos, Melli ha tenuto per qualche secondo la testa dell’avversario bloccata col suo braccio. Da lì si è generata molta tensione, anche se alla fine non sono volati altri colpi. L’episodio però ha fatto risentire molto la tifoseria turca, che si è quasi sentita “tradita” da Melli, un ex molto amato.

ORTALIK KARIŞTI 🤯 Nicolo Melli ve Nigel Hayes-Davis arasında gerginlik yaşandı. pic.twitter.com/sXjOjElX04 — Euroleague Time (@euroleaguetime1) November 24, 2022

Negli ultimi giorni i social del lungo azzurro sono stati presi di mira da numerosi tifosi del Fenerbahçe con offese di diverso tipo. Melli ha quindi commentato nelle proprie storie di Instagram, giurando amore a Istanbul e al Fenerbahçe come club, ma allo stesso tempo condannando il comportamento dei fans: