Nikola Jokic brilla nella vittoria della Serbia sulla Grecia priva di Giannis

L’assenza di Giannis Antetokounmpo, che resta out anche per le prossime amichevoli, ci ha privati del primo confronto in Nazionale tra il greco e Nikola Jokic, in vista forse di vederli contro ad EuroBasket. Nell’amichevole di oggi intanto ha prevalso la Serbia, 76-66 sulla Grecia, con uno Jokic da 23 punti, 19 rimbalzi e 4 assist in 27′.

La Serbia ha tenuto il vantaggio per quasi tutto l’incontro, con la Grecia tornata a -3 nel finale è stata poi una tripla di Aleksa Avramovic a chiudere i giochi.

Per la Grecia, avversaria dell’Italia nel girone all’Europeo, 18 punti di Dinos Mitoglou e 11 di Kostas Sloukas.