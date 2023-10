Il big man degli Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, ha avuto modo di vedere per la prima volta la stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic. Il serbo ha avuto la meglio nell’incontro, chiudendo con 28 punti, 14 rimbalzi, 5 assist e una vittoria per 128 a 95. Anche Holmgren non è andato male, con 19 punti e 4 rimbalzi. Dopo la partita, Jokic ha dato un consiglio alla giovane stella dei Thunder, come riporta Bennett Durando del Denver Post.

“È un ragazzo di grande talento, ma questo è il suo primo anno. Sta ancora imparando tutto: il gioco, quanto è veloce, dove è avvantaggiato e dove è svantaggiato. Penso che abbia bisogno di esperienza. Credo debba ingrassare un po’, se proprio vogliamo essere onesti. Ma sì, ha un talento unico”.

L’incontro tra i Nuggets e i Thunder sarà sicuramente uno di quelli da tenere d’occhio in futuro per vedere la battaglia dei big men tra Nikola Jokic e Chet Holmgren. Jokic è probabilmente il miglior giocatore della lega, mentre Holmgren ha appena iniziato la sua carriera. Stiamo a vedere se Chet Holmgren ascolterà per filo e per segno Nikola Jokic e metterà su un po’ di peso.

