Nikola Jokic contro i Lakers ha disputato una gara MAI VISTA PRIMA

I Denver Nuggets sembrano avere tutte le caratteristiche per essere un contender al titolo NBA ed è grazie in gran parte al dominio di Nikola Jokic che si estende ben oltre la sua capacità di mettere la palla nel canestro, come visto questa notte contro i Lakers.

Jokic potrebbe non essere il giocatore più dotato dal punto di vista atletico, ma ha comunque un impatto sul gioco a un livello tale da essere stato nominato MVP della stagione regolare per 2 anni di fila. E i contributi a tutto tondo di Joker sono stati ancora una volta in piena evidenza durante la travolgente vittoria per 122 a 109 dei Nuggets sui Los Angeles Lakers questa notte.

Per gran parte della gara, Nikola Jokic è passato in secondo piano rispetto a Jamal Murray, che ha segnato un totale di 34 punti. Tuttavia, Jokic è stato quasi immacolato in tutti gli aspetti del gioco. In 35 minuti di azione, Jokic ha messo a referto 14 punti, 11 rimbalzi e 16 assist per la sua undicesima tripla doppia stagionale da leader del campionato e lo ha fatto senza sbagliare neanche un tiro dal campo. La superstar serba Jokic contro i Lakers ha realizzato un perfetto 5 su 5 (1-1 dalla lunga distanza) e 3 su 3 dalla lunetta. E così facendo, ha ottenuto qualcosa che nessuno ha mai fatto nell’intera storia della NBA.

Secondo NBA History su Twitter, Jokic è il primo giocatore nella storia del campionato a totalizzare più di 10 punti, più di 10 rimbalzi e più di 15 assist in una singola partita con il 100% di tiri segnati dal campo.

Nikola Jokic is the first player in NBA history to record 10+ points, 10+ rebounds, and 15+ assists in a game while shooting 100% from the field. pic.twitter.com/pc1VowHbNY — NBA History (@NBAHistory) January 10, 2023

