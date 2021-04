Nikola Jokic diventa il miglior centro assist-man nella storia della NBA

I numeri incredibili di Nikola Jokic continuano a stupire. Il centro serbo è diventato ufficialmente il miglior lungo nella storia della NBA in quanto ad assist. Adesso è lui ad aver realizzato più gare in doppia cifra per passaggi vincenti.

Il serbo, con i 16 smazzati nella vittoria 119-109 dei Denver Nuggets contro gli Orlando Magic, ha messo in cascina la 81ª partita con più di 10 assist. Ha così superato il leggendario Wilt Chamberlain che nel corso della sua carriera ne aveva fatte registrare 80. Jokic però lo ha sorpassato in sole cinque stagioni.

A distanza siderale gli altri giocatori: terzo Sam Lacey con 31, quarto Bill Russell con 23. Fra i giocatori in attività il primo, dopo Jokic, è Pau Gasol a quota 12 match mentre fra i centri ancora in NBA quelli più “vicini” sono Cousins e Marc Gasol con 10 partite.

Fonte: Sky Sport

