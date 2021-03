Nikola Jokic diventa il miglior centro della NBA moderna per triple doppie

Nella grande vittoria 97-128 dei Denver Nuggets contro i Milwaukee Bucks, Nikola Jokic ha segnato 37 punti aggiungendo 11 assist e 10 rimbalzi.

Numeri che gli sono valsi la 50ª tripla doppia della carriera, come nessun altro centro nella storia della NBA moderna. Nella storia della lega gli resta davanti, in questa speciale classifica, solamente Wilt Chamberlain che ne fece registrare 78 in un’epoca però decisamente diversa da quella attuale. In ogni caso la leggenda di Sixers, Warriors e Lakers ha impiegato 703 partite per raggiungere questo traguardo mentre Jokic, a 25 anni, ne ha giocate solamente 416.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.