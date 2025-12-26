Nikola Jokic è Babbo Natale: tutti i record della prestazione LEGGENDARIA del Christmas Day

Nikola Jokic ha reso ancora più speciale un Christmas Day NBA che ha riservato tante partite combattute e godibili: la più godibile è appunto stata, probabilmente, quella tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. I Nuggets hanno vinto 142-138 dopo un tempo supplementare grazie ad una prova monstre di Jokic, che ha chiuso con una tripla-doppia da 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, tirando 15/21 dal campo e 22/23 ai liberi. La prova del serbo ha reso “inutile” quella altrettanto dominante di Anthony Edwards, 44 punti con anche la tripla che ha mandato la partita all’OT.

Quella di Jokic è stata una delle migliori prestazioni nel giorno di Natale, seconda per punti segnati solo a quelle di Bernard King (i leggendari 60 punti del Natale 1984) e Wilt Chamberlain (59 punti nel 1961). Non solo: è la prima volta che in NBA si vede una gara da almeno 55-15-15. Il 3 volte MVP si è unito a Oscar Roberson e Russell Westbrook come gli unici giocatori della storia del Christmas Day a realizzare nel giorno di Natale più di una tripla-doppia in carriera (Roberson è a 4, Westbrook come Jokic a 2). La star dei Nuggets è comunque il primo a farlo segnando almeno 45 punti. Jokic ha segnato 18 punti nel solo supplementare (su 27 di squadra): nessuno era mai arrivato a questa cifra in un OT.

Infine Jokic ha raggiunto Shaquille O’Neal come quinto centro della storia NBA per partite da almeno 45 punti in carriera.