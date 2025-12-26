jokic

Nikola Jokic è Babbo Natale: tutti i record della prestazione LEGGENDARIA del Christmas Day

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Nikola Jokic è Babbo Natale: tutti i record della prestazione LEGGENDARIA del Christmas Day

Nikola Jokic ha reso ancora più speciale un Christmas Day NBA che ha riservato tante partite combattute e godibili: la più godibile è appunto stata, probabilmente, quella tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. I Nuggets hanno vinto 142-138 dopo un tempo supplementare grazie ad una prova monstre di Jokic, che ha chiuso con una tripla-doppia da 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist, tirando 15/21 dal campo e 22/23 ai liberi. La prova del serbo ha reso “inutile” quella altrettanto dominante di Anthony Edwards, 44 punti con anche la tripla che ha mandato la partita all’OT.

Quella di Jokic è stata una delle migliori prestazioni nel giorno di Natale, seconda per punti segnati solo a quelle di Bernard King (i leggendari 60 punti del Natale 1984) e Wilt Chamberlain (59 punti nel 1961). Non solo: è la prima volta che in NBA si vede una gara da almeno 55-15-15. Il 3 volte MVP si è unito a Oscar Roberson e Russell Westbrook come gli unici giocatori della storia del Christmas Day a realizzare nel giorno di Natale più di una tripla-doppia in carriera (Roberson è a 4, Westbrook come Jokic a 2). La star dei Nuggets è comunque il primo a farlo segnando almeno 45 punti. Jokic ha segnato 18 punti nel solo supplementare (su 27 di squadra): nessuno era mai arrivato a questa cifra in un OT.

Infine Jokic ha raggiunto Shaquille O’Neal come quinto centro della storia NBA per partite da almeno 45 punti in carriera.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Nikola Jokic

Nikola Jokic rivela un cambiamento fondamentale nel suo gioco

Alessandro Saraceno
Nikola Jokic

L’assurdo dato sulle triple doppie MOSTRUOSE di Nikola Jokic

Redazione BasketUniverso
Jokic Jovic

Perché Nikola Jokic si è “inc***ato” con Nikola Jovic?

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.