Nikola Jokic è il terzo giocatore NBA a chiudere la stagione con una tripla-doppia di media

Nikola Jokic forse vincerà il suo quarto titolo di MVP della stagione regolare, anche se nella corsa di quest’anno è l’inseguitore numero uno di Shai Gilgeous-Alexander, ma nel frattempo il serbo ha aggiunto alla sua incredibile carriera un traguardo in più. Con la prestazione di ieri notte nella vittoria su Memphis, 26 punti, 16 rimbalzi e 13 assist, Jokic si è assicurato la certezza di chiudere la stagione con una tripla-doppia di media, nonostante manchi ancora una partita.

Se la superstar dei Denver Nuggets dovesse anche segnare 0 punti con 0 rimbalzi e 0 assist nell’ultima gara contro Houston, non cambierebbe nulla. Così Jokic è diventato solo il terzo giocatore della storia NBA a concludere una stagione con una tripla-doppia di media, dopo Oscar Robertson e Russell Westbrook (che ci è riuscito ben 4 volte). Non solo: il serbo è il primo centro a riuscirci, il che rende questo risultato ancora più clamoroso.

Con una gara ancora da disputare, Nikola Jokic ha attualmente medie di 29.8 punti, 12.8 rimbalzi e 10.3 assist, leader della sua squadra in tutte queste categorie statistiche più quella dei recuperi (1.8 di media finora).

