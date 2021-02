Dopo i Rookie del Mese, la NBA ha annunciato anche i due Giocatori del Mese di gennaio (e della fine di dicembre): Nikola Jokic per la Western Conference e Joel Embiid per la Eastern Conference.

Jokic in questo avvio di stagione ha mantenuto 26.8 punti, 11.8 rimbalzi e 8.6 assist di media con i Denver Nuggets, con un record di 12-8. Embiid invece ha registrato 28.3 punti, 11.1 rimbalzi e 1.3 stoppate a partita, con i Sixers sul 15-6 e primi in classifica ad Est.

The Kia NBA Players of the Month for December and January! #KiaPOTM

West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/eJxaGfULrk

— NBA (@NBA) February 2, 2021