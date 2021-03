Nikola Jokić eguaglia il record di Carmelo Anthony in maglia Nuggets realizzato più di 10 anni fa

Nikola Jokić è il primo giocatore dai tempi di Carmelo Anthony nella stagione 2009-10 a segnare 35 punti o più in almeno 10 partite in una stagione.

Il serbo ha sbloccato la statistica nella loro vittoria per 118 a 112 sui Chicago Bulls. Jokić ha chiuso con 39 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. Tra le 10 partite in cui ha segnato almeno 35 punti ci sono un’uscita da 41 in una vittoria sui Portland Trail Blazers, un’esplosione da 50 in una sconfitta contro i Sacramento Kings e una produzione da 47 in un successo contro gli Utah Jazz.Contro i Bulls, non solo Jokic ha forgiato il suo nome nei libri dei record, ma si è anche presentato quando la sua squadra aveva più bisogno di lui. L’All-Star Nuggets ha lanciato un brutto colpo di frizione dopo un passaggio ingegnoso di Jamal Murray.

Nikola Jokic is the first @nuggets player to score 35+ PTS in at least 10 games in a season since Carmelo Anthony in 2009-10. pic.twitter.com/nd0MnXHcJV — NBA History (@NBAHistory) March 2, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.