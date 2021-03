Nikola Jokić ha un sogno: vincere un titolo NBA con i Denver Nuggets

Nikola Jokić vuole diventare un campione NBA ma preferirebbe farlo con i Denver Nuggets piuttosto che con qualsiasi altra squadra. Dopo aver condotto i Nuggets a una vittoria di misura sui Memphis Grizzlies, l’All-Star serbo ha ribadito il suo impegno con la franchigia che lo ha draftati nel 2014.

Nikola Jokic on a title pursuit in Denver: “If I win it with Nuggets… that’s gonna be (more) than if I go or someone else joins us… that’s even better, maybe someone joins us. My personal opinion is I’d rather win it with Nuggets than with another team.”

