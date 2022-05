Nikola Jokic ha vinto l’MVP per la seconda stagione di fila

Per il secondo anno la corsa all’MVP tra Nikola Jokic e Joel Embiid viene vinta dal centro serbo. Poco fa la NBA ha annunciato che sarà proprio Jokic ad essere premiato come miglior giocatore della stagione. Senza Jamal Murray e Michael Porter Jr, Jokic ha portato i Denver Nuggets al sesto posto in classifica.

Il lungo ha mantenuto 27.1 punti, 13.8 rimbalzi e 7.9 assist di media ed è rientrato Top 10 NBA per punti di media, rimbalzi di media, assist di media e percentuale dal campo di media, la prima volta che accade nelle ultime 50 stagioni. Oltre a questo, Jokic ha chiuso la stagione con il più alto PER di sempre e con la prima stagione della storia della Lega con almeno 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 500 assist totali.

Denver Nuggets center Nikola Jokic has been voted the NBA’s Most Valuable Player for a second consecutive season, sources tell ESPN. A formal announcement is expected this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 9, 2022