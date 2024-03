Nikola Jokic LEGGENDARIO! Altra gara che non si era MAI VISTA

Nella vittoria contro i Toronto Raptors, la stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha chiuso con 35 punti, 17 rimbalzi, 12 assist, 6 rubate e 2 stoppate. Secondo StatHead di Basketball Reference, nessuno aveva mai registrato queste cifre nella storia dell’NBA prima di questa partita, rendendo Jokic il primo a riuscirci.

Anche se i criteri fossero solo 35 punti, 15 rimbalzi, 10 assist e 5 rubate, Jokic si unirebbe a Kareem Abdul-Jabbar, Terry Cummings e George McGinnis come gli unici 4 giocatori nella storia dell’NBA a registrare una simile cifra. Anche togliendo le stoppate, Jokic non aveva mai fatto registrare 35 punti, 17 rimbalzi, 12 assist e 6 rubate prima di questa partita.

Jokic non ha affatto rallentato la sua storica corsa ai playoff. Favorito per il titolo di MVP, che sarebbe il terzo della sua carriera, Jokic è già uno dei più grandi di tutti i tempi.

La partita contro i Raptors è stata davvero dominante per Nikola Jokic. Ha aiutato i suoi Nuggets a superare un deficit di 22 punti per ottenere una grande vittoria. I Nuggets sono ancora alla ricerca della prima testa di serie e questa vittoria è stata importante per tenere il passo delle altre squadre più importanti dell’Ovest.

Leggi anche: Coach Malone SMENTISCE i rumors sul motivo per cui Denver ha annullato la visita alla Casa Bianca