Nikola Jokic, l’esito degli esami: buone notizie per i Nuggets ma lo stop sarà lungo

I Denver Nuggets possono tirare un sospiro di sollievo: Nikola Jokic, infortunatosi al ginocchio sinistro la notte scorsa durante la partita contro Miami, non ha riportato lesioni ai legamenti. Il centro serbo ha subito una iperestensione del ginocchio, infortunio che comunque lo porterà a saltare diverse partite: secondo quanto comunicato la franchigia, lo stop sarà di almeno 4 settimane.

Jokic, che stava viaggiando a 29.6 punti, 12.2 rimbalzi e 11.0 assist di media, rientrerà probabilmente a inizio febbraio. Una tegola non da poco per Denver, che ora ha fuori 4/5 del suo quintetto titolare: sono infatti ai box anche Christian Braun, Aaron Gordon e Cam Johnson. Per fortuna dei Nuggets, Braun e Gordon dovrebbero rientrare intorno al 5 di gennaio, quando la squadra affronterà Philadelphia. Per Johnson invece i tempi sono più lunghi: almeno un altro mese di stop.