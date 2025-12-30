Nikola Jokic, l’esito degli esami: buone notizie per i Nuggets ma lo stop sarà lungo

I Denver Nuggets possono tirare un sospiro di sollievo: Nikola Jokic, infortunatosi al ginocchio sinistro la notte scorsa durante la partita contro Miami, non ha riportato lesioni ai legamenti. Il centro serbo ha subito una iperestensione del ginocchio, infortunio che comunque lo porterà a saltare diverse partite: secondo quanto comunicato la franchigia, lo stop sarà di almeno 4 settimane.
Jokic, che stava viaggiando a 29.6 punti, 12.2 rimbalzi e 11.0 assist di media, rientrerà probabilmente a inizio febbraio. Una tegola non da poco per Denver, che ora ha fuori 4/5 del suo quintetto titolare: sono infatti ai box anche Christian Braun, Aaron Gordon e Cam Johnson. Per fortuna dei Nuggets, Braun e Gordon dovrebbero rientrare intorno al 5 di gennaio, quando la squadra affronterà Philadelphia. Per Johnson invece i tempi sono più lunghi: almeno un altro mese di stop.
Jokic is in the midst of a historic campaign so far and this will be the most time he has ever missed through 11 NBA seasons, having played in 69-70+ games in all 10 previous years. Denver avoided a catastrophic injury Monday night in Miami but now is down four of five starters. https://t.co/XBSPqfZDal
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2025
