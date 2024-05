Nikola Jokic lo DOMINA, pioggia di critiche sulla difesa di Rudy Gobert

Rudy Gobert è uno dei giocatori più discussi della NBA. Tanti pensano che le sue doti difensive siano sopravvalutate e soprattutto che l’incisività del francese nella propria metà campo cali drasticamente nei playoff.

La serie con Denver sembra dare ragione ai detrattori, almeno fino a questo momento. Gobert ha incontrato grosse difficoltà contro Nikola Jokic e coach Malone lo ha spesso dirottato su Aaron Gordon nel tentativo di limitare i danni, ma anche quest’ultimo ha sfoderato prestazioni eccellenti.

In gara 5, quella che ha sancito il sorpasso dei Nuggets sul 3-2, l’MVP ha letteralmente dominato. Jokic, infatti, ha chiuso con 40 punti, 13 assist, 7 rimbalzi, 2/3 da tre, 13/19 da due e 8/9 ai liberi. Una efficienza che ha rasentato la perfezione nelle azioni in cui lo ha marcato direttamente Gobert, circostanze in cui Joker ha messo a segno 18 punti con 8/9 al tiro.

Questi numeri hanno scatenato i critici che non mancano sui social e anche nei salotti televisivi statunitensi. A guidarli Draymond Green su TNT.

Stasera Jokic ha voluto dimostrare di non avere assolutamente paura di Gobert. Sembrava una questione personale nei suoi confronti e lo ha letteralmente messo in imbarazzo. Gobert è passato dal non essere schierabile in un contesto di playoff a poter essere utile ma altrettanto velocemente è tornato un giocatore dannoso. Nelle prime partite della serie era andato bene, ma nelle ultime cosa ha fatto?

Al dibattito poche ore prima aveva partecipato anche Kendrick Perkins su ESPN.

Ma Rudy Gobert non è il difensore dell’anno? Perché gli assegnano sempre il premio di miglior difensore ma poi nei playoff difensivamente diventa una zavorra per la sua squadra? Mi sono stancato di questo ragazzo che fa il gradasso. Se non dimostrerà di essere davvero un fattore, Minnesota verrà sbattuta fuori dai Nuggets.

Sicuramente ai Timberwolves per riprendere in mano la serie serviranno prestazione difensive eccezionali di Gobert. Alcuni appassionati però sono molto più comprensivi con il francese, sottolineando come la gran parte dei tiri segnati da Jokic contro di lui in gara 5 siano stati dei veri e propri pezzi di bravura.

Insomma, il dibattito pubblico si divide fra chi ritiene sopravvalutate le doti del centro francese e chi invece, in qualche modo, solidarizza con lui, ritenendo Jokic un banco di prova non attendibile. In effetti, esiste al mondo qualcuno in grado di impensierire Jokic quando gioca con questo agonismo?

Vi lasciamo i suoi highlights di gara 5, così potrete giudicare se siano più i meriti della stella di Denver o più i demeriti dell’avversario in maglia Timberwolves.