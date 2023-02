Nikola Jokic: “Nemmeno io mi drafterei, non sono fatto per l’All Star Game”

Ieri notte, forse anche più della partita in sé, ha intrattenuto il Draft con cui LeBron James e Giannis Antetokounmpo hanno composto le proprie due squadre per l’All Star Game. Uno dei momenti più divertenti è stato quando, con un’ultima chiamata rimanente, LeBron doveva scegliere tra Nikola Jokic e Lauri Markkanen. A quel punto Jokic, due volte MVP nelle ultime due stagioni, per evitare il rischio di venire scelto per ultimo, si è alzato e si è diretto verso la squadra di James prima ancora che lui lo chiamasse. Si è praticamente “auto-draftato”.

Dopo la partita, in cui Jokic non ha certo fatto faville, lasciando la scena ad altri colleghi, il serbo ha commentato: “Nemmeno io mi drafterei. Non sono fatto per questa partita”. Il centro dei Denver Nuggets ha anche aggiunto che non si era accorto della presenza di Markkanen e pensava quindi di essere l’ultimo giocatore rimasto da chiamare.