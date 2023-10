Nikola Jokic, qual è stata la sua routine in offseason? La risposta è ESILARANTE 😂

I Denver Nuggets si sono imposti sui Los Angeles Lakers nella serata inaugurale della NBA per la stagione 2023-24. I Nuggets hanno battuto i californiani 117 a 109 sotto la guida di Nikola Jokic, che a quanto pare si è allenato in offseason, altrimenti non si spiegherebbe un livello così alto sin da subito.

Alcuni hanno messo in dubbio l’amore di Jokic per il basket dopo aver sentito parlare dei suoi interessi fuori dal campo. Il centro serbo è famoso per la sua passione per le corse di cavalli, ma è chiaro che ha mantenuto le sue abilità cestistiche più brillanti che mai. Nikola Jokic ha parlato della sua routine in offseason sulla scia delle sue recenti prestazioni dominanti.

L’analista NBA, Kenny Smith, ha chiacchierato con Jokic dopo la vittoria dei Nuggets nella Opening Night. Smith ha chiesto a Jokic come fosse la sua offseason. Questa è stata la sua risposta:

“Sono stato in sala pesi praticamente ogni giorno… ho preparato il mio corpo per la stagione. Penso che il nostro corpo sia il nostro strumento e se il tuo corpo non è pronto, succederà qualcosa che ti farà infortunare. Forse ho saltato un po’ di più il campo da basket… un paio di giorni, o un mese o 2 mesi…”, ha detto Jokic tramite NBA on TNT.

Kenny Smith: "What was your offseason like this year? How basketball did you play?"

Nikola Jokic: "I didnt skip any days in the weight room, maybe a little bit on the court. A couple days, or a month, or two months." 🤣

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/UyuXeTu4ON

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 25, 2023