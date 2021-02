Nikola Jokic “sfida” LeBron James: “Sono atletico e veloce quanto lui”

In vista della sfida fra i suoi Denver Nuggets e i Los Angeles Lakers, Nikola Jokic ha parlato di LeBron James.

In particolare al centro serbo, in collegamento virtuale con i giornalisti, è stato chiesto quali siano le similitudini fra lui e LBJ. La stella dei Nuggets ha risposto inizialmente con grande ironia: “Sono tante, innanzitutto direi la velocità e l’atletismo, poi non so se riesca a saltare più di me e sulla rapidità ricordatevi che è un po’ più anziano”.

Ovviamente Jokic è scoppiato a ridere, suscitando anche l’ilarità dei cronisti, prima di rispondere seriamente alla domanda: “LeBron è il miglior giocatore del mondo da diversi anni, al massimo possiamo avere qualche punto di contatto su quanto le nostre giocate riescano a facilitare i compagni”.

