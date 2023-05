Nikola Jokic supera di nuovo Wilt Chamberlain: statisticamente è il miglior centro della storia NBA?

Nonostante due partite dominanti di Nikola Jokic da Wilt Chamberlain in trasferta, i Denver Nuggets non hanno fornito al loro miglior giocatore l’aiuto necessario per ottenere una vittoria contro i Phoenix Suns. Di conseguenza, la franchigia del Colorado è arrivata a gara-5 in casa in una sorta di scenario senza ritorno poiché non volevano tornare in Arizona sotto 3 a 2 contro artisti del calibro di Devin Booker e Kevin Durant. E alla fine, il supporting cast dei Nuggets ha preso vita, ottenendo una vittoria incredibile per 118 a 102 sui Suns.

Anche questa notte è stato Jokic a svolgere un ruolo da protagonista nella vittoria dei Nuggets. Simile a quello che ha fatto per tutta la stagione, Joker ha riempito il foglio delle statistiche a un livello davvero incredibile. In 38 minuti di azione, Jokic ha messo a referto 29 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, realizzando la sua quarta tripla doppia in questa postseason.

E con questa performance, il serbo ha fatto la storia dell’NBA: Jokic ha realizzato 10 triple-doppie ai playoff, superando Wilt Chamberlain nella classifica delle triple-doppie in post season per un centro nella storia della NBA, secondo StatMuse.

Jokic tonight: 29 PTS

13 REB

12 AST

2-3 3P Passes Wilt for the most playoff triple-doubles ever by a center. pic.twitter.com/LTxMdDxpRk — StatMuse (@statmuse) May 10, 2023

Come se non fosse già chiaro prima, Jokic è il miglior centro assistman nella storia della NBA; mentre alcuni potrebbero affermare che anche Arvydas Sabonis è più che meritevole di quella distinzione, i numeri della star dei Nuggets gli consentono di raggiungere livelli che nessun altro giocatore nella sua posizione nel corso della storia della NBA ha mai toccato prima.

Leggi anche: Migliori quintetti difensivi NBA: Bucks protagonisti e c’è Dillon Brooks