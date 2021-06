Nikola Jokic ufficializzato il suo forfait per il Preolimpico di Belgrado

Al termine di una stagione stellare almeno a livello individuale, Nikola Jokic ha ufficializzato che bypasserà il Preolimpico di Belgrado con la Serbia. La notizia era stata anticipata ieri, ma ora lo stesso centro dei Denver Nuggets, tornato in Serbia, lo ha ufficializzato al portale balcanico Tanjug:

A malincuore, questo è il momento di annunciare che, nonostante lo vorrei, non potrò giocare con la Nazionale. Semplicemente le condizioni del mio corpo richiedono un riposo più lungo per recuperare. Devo accettarlo. Sono sicuro che la squadra abbia la qualità per raggiungere il risultato anche senza di me, ci farebbe davvero felici.

Anche se Jokic non lo ha specificato, si pensa che il giocatore parteciperebbe alle Olimpiadi qualora la sua Nazionale si qualificasse a Belgrado. La Serbia sarà il principale avversario dell’Italia al Preolimpico e probabilmente quella di Nikola Jokic non sarà l’unica assenza pesante. Anche gli Azzurri avranno però i propri forfait: Marco Belinelli e Luigi Datome già sicuri, Danilo Gallinari ancora in dubbio.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.