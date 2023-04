Nikola Milutinov è in trattativa con la Virtus Bologna

La Virtus Bologna ha mancato l’ingresso ai Playoff nella sua prima stagione dopo il ritorno in EuroLega, ma ha intenzione di puntare forte sullo Scudetto. Per farlo dovrà battere Milano, cosa che ha già fatto diverse volte in stagione (comprese due proprio nei due derby di EuroLega). Secondo la tv locale TRC, i bianconeri sarebbero in trattativa ben avviata con Nikola Milutinov per la prossima stagione, con la speranza di averlo già per questi Playoff. Il lungo serbo arriva da diverse stagioni al CSKA Mosca, con il quale non ha potuto disputare l’EuroLega nell’ultimo anno a causa dell’esclusione delle squadre russe dalla competizione.

Milutinov qualche anno fa era considerato tra i migliori lunghi d’Europa, prima che qualche problema fisico lo penalizzasse. In VTB League con il CSKA, il centro ha mantenuto 15.8 punti e 8.8 rimbalzi di media e proprio dall’esito della post-season dipenderà se Milutinov verrà tesserato già nelle prossime settimane.

Non sarebbe la prima volta che la Virtus Bologna pescherebbe dal CSKA, visto che sia Daniel Hackett che Toko Shengelia sono arrivati ad inizio 2022 proprio dopo l’esclusione dei russi dalle coppe europee.