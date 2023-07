Nikola Mirotic, un team di Atene comunica di avergli fatto firmare un biennale

Nikola Mirotic è stato accostato diverse volte a diverse squadre di Atene. Naturalmente parliamo di Panathinaikos e Olympiacos.

I Greens alla fine hanno deciso di puntare forte su Juancho Hernangomez, un altro spagnolo, mentre i Reds stanno ancora valutando il mercato ma si sono defilati nella corsa al ragazzo di Podgorica.

E allora qual è la squadra di Atene che ha annunciato Nikola Mirotic con un biennale? L’Arion BC 1928, una formazione delle minors greche molto attiva sui social che ha voluto scherzo sul fatto che tutti sembrano aver firmato l’ispano-montenegrino ma nessuno l’ha fatto per davvero.

💣 Nikola Mirotic and Arion Bc is a done deal.

🤝🏻 The 32 yo PF signed a 2-year contract for τις βενζίνες του and ένα τμήμα υποδομών.#werisetogether #arionbc #Euroleague 🏀🔵 pic.twitter.com/K9Bwnqbr5z — Γ.Σ. Αρίων Αγίου Αρτεμίου (@ariongs1928) July 29, 2023

Secondo la maggior parte – se non tutti – dei media italiani ed europei, l’Olimpia EA7 Milano resta la favorita alla corsa a Mirotic però non ha ancora sferrato il colpo decisivo e quindi il lungo resta sempre free agent.

Settimana prossima potrebbe essere interessante per l’Olimpia Milano perché le Scarpette Rosse vogliono chiudere il roster prima dell’inizio del training camp. E quindi bisogna accelerare i tempi sia per Mirotic sia per Diego Flaccadori, che è ancora sotto contratto con la Dolomiti Energia Trentino. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane in casa Mirotic e in casa Milano.

