​Nikola Mirotic verso il Monaco: il futuro del montenegrino è già segnato?

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Théo Quintard, Nikola Mirotic avrebbe già firmato un contratto con l’AS Monaco, segnando così la fine della sua avventura con l’Olimpia Milano.

🚨 BREAKING NEWS: Euroleague star Nikola Mirotic has signed with AS Monaco. He averaged 17.7 points, 6.4 rebounds, and 2 assists on the European stage. — Théo Quintard (@TheoQuintard) May 8, 2025

Mirotic, 34 anni, ha ancora un anno di contratto con l’Olimpia, ma dispone di una clausola di uscita al termine della stagione in corso. Nonostante l’età, l’ala montenegrina rimane uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Europa, come testimoniato dal terzo posto nella classifica di valutazione in Eurolega (22 di PIR), preceduto solo da Sasha Vezenkov e TJ Shorts.​

Durante la sua permanenza a Milano, Mirotic ha contribuito in modo significativo ai successi della squadra, aiutando l’Olimpia a conquistare due campionati italiani e una Supercoppa. Nella stagione 2024-25, ha mantenuto una media di 17.7 punti, 6.4 rimbalzi e 2 assist per partita in Eurolega. ​

L’AS Monaco, attualmente tra le squadre più competitive del panorama europeo, sembra aver convinto Mirotic con un’offerta allettante, probabilmente un contratto triennale. La presenza di Mike James, con cui Mirotic ha un ottimo rapporto, potrebbe aver giocato un ruolo chiave nella decisione. ​

Per l’Olimpia Milano, la possibile partenza di Mirotic rappresenta una perdita significativa. La dirigenza milanese aveva espresso la volontà di prolungare il contratto dell’ala, considerandolo un elemento fondamentale per il futuro della squadra.