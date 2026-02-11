Nikola Mirotic verso l’addio IMMEDIATO al Monaco?

Ha del clamoroso quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport: Nikola Mirotic starebbe valutando l’addio al Monaco a causa della grave crisi economica che sta colpendo il club del Principato. Una situazione delicata che potrebbe avere ripercussioni importanti non solo sul futuro della squadra, ma anche sul mercato europeo.

Monaco basket nei guai: stipendi in ritardo e rischio sciopero

Alla base delle difficoltà ci sarebbero i problemi finanziari del proprietario, l’oligarca russo Alexey Fedorychev, che non disporrebbe attualmente di liquidità a causa delle difficoltà delle sue aziende e del congelamento dei beni.

Le conseguenze si sono inevitabilmente trasferite al club:

Ritardi nei pagamenti degli stipendi

Mensilità di dicembre e gennaio non ancora saldate

Tensione crescente all’interno dello spogliatoio

Sciopero sfiorato in almeno due occasioni

Nel weekend, la situazione è stata tamponata grazie all’intervento della LNB (Lega francese), che ha stanziato 500.000 euro per coprire parte degli arretrati. I giocatori sono così scesi regolarmente in campo contro lo Chalon, vincendo nettamente per 78-92.

Secondo quanto scrive Sport, nonostante il Principato di Monaco si sia detto disposto a garantire le somme dovute in attesa di un nuovo investitore, all’interno della squadra regnerebbe forte preoccupazione.

“Nella squadra c’è molta inquietudine e giocatori come Mirotic stanno valutando un possibile addio nelle prossime settimane”, riporta il media spagnolo.

Tuttavia, esistono vincoli regolamentari importanti:

I trasferimenti in EuroLeague sono chiusi

Mirotic non potrebbe giocare in questa stagione con un altro club di Eurolega

Le alternative sarebbero quindi limitate:

Firmare con una squadra impegnata in competizioni FIBA, come la Basketball Champions League

Accettare un’offerta fuori dal circuito ULEB

Tentare un’esperienza in Giappone

Tra le ipotesi circolate viene citata la Joventut Badalona, anche se l’ingaggio dell’ala montenegrina naturalizzata spagnola sarebbe attualmente fuori portata per il club catalano.

Il Principe Alberto II interviene sulla crisi del Monaco

La situazione è talmente grave da aver richiesto l’intervento istituzionale. Intervistato da L’Équipe, il Principe Alberto II di Monaco ha confermato che sono in corso discussioni per stabilizzare il club nel breve periodo.

«È una situazione che mi preoccupa molto, ma faremo di tutto affinché i giocatori siano trattati correttamente e, soprattutto, affinché si possa finire la stagione», ha dichiarato.

Il Principato sarebbe disposto a svolgere un ruolo di “ponte” verso un inevitabile passaggio di proprietà, ma la complessità finanziaria dell’operazione rende tutto più difficile.

Il dossier giudiziario: debiti per 15 milioni di euro

Il Tribunale di primo grado di Monaco ha rinviato al 6 marzo l’esame dello stato di cessazione dei pagamenti. Secondo L’Équipe, il passivo complessivo del club sarebbe stimato attorno ai 15 milioni di euro.

La necessità di mettere in sicurezza ogni passaggio giuridico sta rallentando il processo di intervento pubblico o privato. «Sono in corso delle riflessioni, tutto questo richiede tempo per fare le scelte giuste», ha ammesso il sovrano.

Nel frattempo, la tensione resta altissima.

Futuro Mirotic-Monaco: cosa può succedere ora

Il futuro di Nikola Mirotic al Monaco dipenderà dall’evoluzione della crisi finanziaria nelle prossime settimane. Se non arriveranno garanzie concrete sui pagamenti, l’addio potrebbe diventare uno scenario realistico.

Per ora, la priorità resta chiudere la stagione, ma il basket europeo osserva con attenzione: la situazione del Monaco potrebbe avere effetti significativi sugli equilibri di mercato e sulle competizioni continentali.