Nikola Pekovic shock: l’ex NBA è affiliato con il crimine organizzato in Montenegro

Nikola Pekovic non gioca a basket dal 2017, la sua carriera NBA è stata piuttosto breve (solo 6 stagioni e 271 partite disputate) a causa di numerosi infortuni che alla fine lo hanno costretto al ritiro. Da quel momento del centro montenegrino si sono perse le tracce, se non per alcuni affari loschi che lo hanno visto coinvolto negli ultimi anni. Nel 2018 ad esempio Pekovic ha saldato un debito da 1.15 milioni di dollari a nome del fratello di Darko Saric, un vero e proprio boss della malavita montenegrina, in carcere dal 2011.

I legami tra Pekovic e il clan dei Saric è diventato sempre più stretto e qualche giorno fa a questa storia si è aggiunto un nuovo capitolo. Come riportato dal sito Vijesti, le autorità montenegrine hanno sequestrato un veicolo, registrato proprio a nome di Nikola Pekovic. A bordo di quest’auto, un BMW X5 blindato, c’erano tre persone tra cui Boris Dragaš, membro dell’esercito montenegrino e accusato di traffico di droga, e un funzionario del Ministero degli Interni. Le autorità hanno ricondotto la proprietà del veicolo a NP, definito “un membro importante di un gruppo di crimine organizzato che opera nel Montenegro settentrionale”. Diverse fonti hanno poi confermato a Vijesti che le iniziali NP starebbero proprio per Nikola Pekovic, membro del clan Saric anche secondo la polizia.

Attualmente Pekovic non in arresto. Nei suoi 6 anni di NBA il giocatore ha offerto anche prestazioni importanti con la maglia dei Minnesota Timberwolves, con anche 17.5 punti di media nella stagione 2013-14. In Europa invece il lungo ha vinto l’EuroLega nel 2009 con la maglia del Panathinaikos, venendo inserito in quell’anno nell’All-EuroLeague First Team.