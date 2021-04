Nikola Pekovic verso la presidenza della federazione del Montenegro

Un altro grande ex giocatore potrebbe diventare presidente di Federazione. Si tratta di Nikola Pekovic che presto potrebbe diventare il numero uno del basket in Montenegro.

Pekovic, secondo Sportando, sarà il grande favorito delle elezioni che si terranno giovedì e che dovrebbero, con tutta probabilità, portarlo alla presidenza.

Nel corso della sua carriera Pekovic ha vinto l’EuroLega nel 2009 con il Panathinaikos e poi si è trasferito in NBA. Negli States ha giocato dal 2010 al 2017 con i Minnesota Timberwolves.

Pekovic si unirebbe a tanti altri ex giocatori che sono a capo delle rispettive federazioni nazionali come Garbajosa in Spagna, Kirilenko in Russia e Turkoglu in Turchia.

