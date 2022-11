Nikola Vucevic, centro montenegrino dei Chicago Bulls, è un super tifoso della Juventus. L’ex Orlando Magic non ha mai fatto niente per nasconderlo, tant’è che è spesso stato allo Juventus Stadium a vedere la sua squadra di calcio del cuore, invitato proprio dal club bianconero.

Ieri sera si è giocato il “Derby d’Italia” tra Juve e Inter e ha reagito così su Twitter dopo il successo della squadra allenata da mister Massimiliano Allegri:

Questa è la Juve che vogliamo! Grande Juve! #ForzaJuve #FinoAllaFine

This is the Juve we want! Grande Juve! #ForzaJuve #FinoAllaFine — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) November 6, 2022

Come tantissimi giocatori europei è cresciuto a pane e calcio. Per esempio anche Nemanja Nedovic, ex Olimpia Milano e ora al Partizan Belgrado, è un grande fan dei bianconeri.

Spesso abbiamo visto Nikola Vucevic esultare per i successi della sua Juventus su Twitter e ieri naturalmente è successo dopo che torinesi sono riusciti a imporsi bene contro gli storici rivali nerazzurri. Soprattutto perché l’inizio di stagione della Juve era stato difficile, ricordiamo per esempio la sconfitta a Monza, ma in qualche modo nelle ultime settimane è riuscita a risalire la china e ora è in piena lotta Champions.

Stiamo a vedere cosa farà Vucevic se i Bianconeri dovessero riuscire nel miracolo e vincere lo Scudetto recuperando anche terreno su Milan e Napoli.

