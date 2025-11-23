Nikola Vucevic innervosito dai compagni dopo la vittoria su Washington: “Non si può andare avanti così”

Nikola Vucevic è stato il grande protagonista della vittoria dei Chicago Bulls sugli Washington Wizards, 121-120. Il montenegrino ha chiuso con 28 punti e 12 rimbalzi, venendo nominato MVP della gara: il suo linguaggio del corpo però non ha minimamente nascosto molto nervosismo al termine del match. Durante l’intervista post-partita, mentre Vucevic stava rispondendo alle domande, alcuni compagni tra cui Matas Buzelis e Jalen Smith, hanno iniziato a scherzare alle sue spalle, saltellando ed esultando per la vittoria.

Vucevic è sembrato subito infastidito dall’atteggiamento dei compagni, e anzi ad un certo punto ha anche esclamato “Move!” all’indirizzo di Buzelis, per dirgli di andarsene. Nelle sue parole c’è la spiegazione di tale frustrazione nonostante il successo: “Per tre quarti siamo stati molto soft, zero resistenza. Non abbiamo fatto nulla di ciò che avevamo preparato. È stato bruttissimo, poi abbiamo giocato un po’ meglio nel quarto quarto. Non possiamo continuare così, dobbiamo farci trovare pronti”.

Dying at this Nikola Vucevic postgame interview after the Bulls stole a win against the Wizards pic.twitter.com/k4x73Tz8Mn — Steph Noh (@StephNoh) November 23, 2025

I Bulls in effetti hanno rischiato fino all’ultimo contro la peggior squadra NBA, l’unica che ha un record di 1-15 finora. “Non abbiamo giocato al livello degli standard NBA. Non credo che lo stiamo capendo e non è sostenibile andare avanti così. Ovviamente abbiamo vinto ed è difficile vincere in questa Lega. È bello vincere, ma dobbiamo capire che non continueremo a farlo giocando in questo modo, non ci andrà sempre bene. A volte giocheremo bene e vinceremo partite combattute, ma più spesso non ci riusciremo se continueremo a giocare così, arriveranno delle brutte sconfitte” ha concluso Nikola Vucevic.