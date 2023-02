Nikos Pappas è diventato un giocatore della squadra di basket in carrozzina del Panathinaikos

Nikos Pappas è una sorta di bandiera del Panathinaikos: in biancoverde dal 2013 al 2020, a dicembre è tornato dopo un paio di anni tra Zielona Gora e AEK Atene. Il suo attaccamento al club greco è dimostrato anche dalla sua decisione di unirsi alla squadra di basket in carrozzina del Pana. Da tempo Pappas aiuta la formazione in carrozzina, ma ora ne diventerà anche parte attiva, scendendo in campo insieme agli altri giocatori.

Il regolamento permette infatti ad ogni squadra iscritta al campionato di schierare un massimo di due persone abili, ovviamente sedute su una carrozzina. Pappas sarà una di queste due persone, mentre continuerà a giocare anche con il Panathinaikos in campionato ed EuroLega.

“Mi sento parte di questo gruppo fin da quando è stato creato e voglio partecipare attivamente” ha dichiarato Pappas. Questo gesto segue la decisione di devolvere il proprio intero stipendio di quest’anno al personale dell’Oaka, il palazzetto dove gioca il Panathinaikos.