Nome sbagliato sulla maglia, Victor Wembanyama non la prende bene

Questa notte, in occasione della partita tra Golden State Warriors e San Antonio Spurs, Victor Wembanyama ha giocato con una maglia che riportava un errore di spelling. Sulla sua schiena c’era infatti scritto Wembanyana, con una N di troppo al posto di una M. Il talento francese ha cambiato la maglia durante il primo quarto, mettendone una che riportava finalmente il suo cognome correttamente.

Wembanyama's name was misspelled on his jersey 😅 He has now switched to a correct one pic.twitter.com/j7Ge1qiG3L — Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2023

Se questo ha generato ilarità sui social media, però, lo stesso non si può dire della reazione dello stesso Wembanyama. Forse anche deluso dalla sconfitta, l’undicesima consecutiva per gli Spurs ora ultimi ad Ovest, il giocatore scelto con la prima chiamata assoluta al Draft 2023 ha dichiarato: “Non so se qualcuno sia stato licenziato per questo, ma gli Spurs hanno fatto il loro lavoro nel controllare il mio nome. Non lo so, ma è davvero una vergogna”.

Insomma Wembanyama, 22 punti e 9 rimbalzi contro Golden State, non l’ha presa per niente bene, nonostante si sia trattato di un errore di spelling.