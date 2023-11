“Non abbiamo bisogno di triple”: Mike James se ne frega delle parole di Obradovic, tira da 3 e batte Milano

Mike James, grande ex della sfida, è stato il protagonista assoluto della vittoria di ieri sera dell’AS Monaco di coach Sasa Obradovic contro l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano.

A 35 secondi dal termine, Shavon Shields segna la tripla del -1 e il tecnico dei monegaschi chiama obbligatoriamente timeout. È molto chiaro con i suoi giocatori. Dice loro che non hanno bisogno di un tiro da tre punti per vincere, hanno bisogno di un canestro sicuro.

Sembra che tutti abbiano capito perché fanno sì con la testa e vanno in campo. Mike James gioca l’azione successiva al timeout e a 5 secondi dal suono della sirena dei 24 decide di interrompere il palleggio, fare uno step laterale e tirare in faccia, in pieno isolamento, a Stefano Tonut. Canestro buono. Game, set and match.

Sasa Obradovic: We don't need three points… 30 seconds later… "James for three… YES!" Mike James wins the game for Monaco! pic.twitter.com/oYZWMMom5P — Basketball Sphere (EN) (@BSphere_) November 2, 2023

Come sempre, quando questi tiri entrano, i giocatori hanno sempre ragione. E spesso Mike James li butta clamorosamente dentro. Il problema è quando non finisce nel cesto.

Mike James ha terminato la sua prestazione contro l’Olimpia EA7 Milano con 21 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, decisivi per la vittoria del suo Monaco, allenato da coach Sasa Obradovic.

