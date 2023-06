“Non ce ne frega niente”: il pensiero di Gabe Vincent sulla mancanza di rispetto verso gli Heat

I Miami Heat hanno ottenuto un’enorme vittoria in Gara 2 sui Denver Nuggets nelle Finals NBA che ora sono sull’1-1 e Gabe Vincent ha guidato la squadra con 23 punti a referto. Shaquille O’Neal ha chiesto a Vincent se lui e gli Heat si sentono mancati di rispetto per la mancanza di credito della squadra e ha detto che a nessuno importa.

“Parlo per tutta la mia squadra quando dico che non ci frega niente”, ha detto Gabe Vincent a NBA TV. “Vogliamo solo ottenere quattro vittorie. Non ci frega niente di nessuna delle altre cose… Non ci interessa. Quattro vittorie, questo è tutto ciò che conta”.

.@SHAQ: "Are you guys a little upset that you're not getting the respect that you deserve?"

Gabe Vincent: "I speak for my whole team when I say we don't give a damn. We just want to get four wins." pic.twitter.com/Q1PuXsSZ7h

— NBA TV (@NBATV) June 5, 2023