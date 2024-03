Non è vero che Antetokounmpo non segue il basket: non guarda l’NBA, l’EuroLega sì

Giannis Antetokounmpo ha recentemente rivelato di non guardare la pallacanestro, riferendosi in particolare alla vittoria dei Boston Celtics sui Golden State Warriors, ma segue con interesse l’EuroLega.

Antetokounmpo si è corretto parlando con Amerikanos24, ammettendo di guardare l’EuroLega, in particolare le partite delle squadre greche e di suo fratello Kostas, che gioca nel Panathinaikos. Tuttavia, ha chiarito che guarda soprattutto gli highlights piuttosto che le partite complete.

“Guardo sia il Panathinaikos che l’Olympiacos. Non vi mentirò: non guardo tutte le partite, guardo gli highlights. Penso che il Panathinaikos sia terzo e l’Olympiacos quarto. Auguro a entrambe il meglio. Spero che Kostas torni sano e forte in grado di contribuire al meglio per la sua squadra, aiutandola a vincere più partite possibili. Come ho detto, auguro il meglio a entrambe le squadre. Guardo solo gli highlights. Mi piace molto. Non guardo l’NBA”, ha dichiarato Antetokounmpo.

Ha espresso il suo interesse per la nazionale greca e il desiderio di giocare le Olimpiadi di Parigi 2024.

“Mi piacerebbe giocare alle Olimpiadi. È lontano, tra quattro o cinque mesi. Non voglio mentirvi. Nella mia mente in questo momento non sto pensando alle Olimpiadi. Certo, guardo i ragazzi giocare e ho visto l’ultima vittoria. Sono stati fantastici contro l’Olanda. Hanno ribaltato la partita, hanno giocato in difesa negli ultimi minuti, hanno mosso la palla, hanno ottenuto tiri liberi, hanno giocato davvero bene…”.

Leggi anche: Fontecchio STREPITOSO! CAREER-HIGH nella sconfitta con Dallas