“Non sembravano malati”: Nick Nurse smaschera la trade segreta di Trae Young

La trade che ha portato Trae Young agli Washington Wizards non ha sorpreso tutti allo stesso modo, in particolare Nick Nurse, head coach dei Philadelphia 76ers, aveva intuito che qualcosa di grosso stesse per accadere già prima della palla a due, durante la netta vittoria di Philadelphia per 131-110 contro Washington.

Una vittoria facile, ma con dettagli sospetti

Prima della gara, i Wizards avevano inserito CJ McCollum e Corey Kispert nel report infortuni come assenti per malattia. Una decisione sorprendente, considerando che entrambi sono giocatori chiave delle rotazioni di Washington. Con il roster ridotto, la partita si è trasformata rapidamente in un dominio dei Sixers.

Tuttavia, ciò che ha colpito Nick Nurse non è stato il punteggio finale, bensì quanto accadeva a bordo campo.

“Qualcuno ha detto che erano malati, ma poi li ho visti lì in piedi e non sembravano affatto malati”,

ha dichiarato Nurse, come riportato da Austin Krell.

Nick Nurse walked into the media room and, upon hearing of the Trae Young deal, asked if it was Kispert and McCollum. Asked him what tipped him off, and he said, "Someone said they were sick, but then I saw them standing over there and they didn't look very sick." — Austin Krell (@NBAKrell) January 8, 2026

Il sospetto di una trade imminente

Secondo la lettura dell’allenatore dei 76ers, la situazione non tornava. McCollum e Kispert erano attivi in panchina, si muovevano normalmente e non mostravano alcun segno di indisposizione. Nell’NBA moderna, questo tipo di scenario spesso significa una cosa sola: protezione da trade.

Le franchigie, infatti, tendono a tenere fuori i giocatori coinvolti in scambi importanti per evitare qualsiasi rischio fisico prima della finalizzazione dell’accordo. Con le voci di mercato che già collegavano Washington a una mossa di alto profilo, Nick Nurse ha rapidamente collegato i puntini.

La conferma dopo la sirena finale

Poche ore dopo la fine della partita, tutto è diventato chiaro. CJ McCollum e Corey Kispert erano effettivamente parte della trade che ha spedito Trae Young agli Washington Wizards. La franchigia della capitale ha accettato una sconfitta pesante pur di chiudere l’affare e assicurarsi una point guard da franchigia.

Trae Young cambia il volto dei Wizards

L’arrivo di Trae Young rappresenta una svolta totale per Washington, pronta a costruire il proprio futuro attorno a una stella offensiva di primo livello. E mentre molti hanno appreso la notizia solo a giochi fatti, Nick Nurse aveva già letto i segnali, dimostrando ancora una volta quanto, in NBA, anche i dettagli più piccoli possano raccontare una storia molto più grande.