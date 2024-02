“Non si riportano le voci da bar solo per ferirmi”, DURISSIMO scontro tra Frank Vitucci e un giornalista

Coach Frank Vitucci sta vivendo un momento molto complicato perché la sua Nutribullet Treviso non riesce a uscire dalle zone bassissime della classifica e nel post sconfitta contro la Virtus Bologna ha avuto un confronto verbale molto duro con un giornalista presente nella sala stampa del palazzetto veneto.

Qui di seguito un estratto della risposta del coach ex Brindisi, nel video trovate le parole complete:

“Non si riportano le voci da bar dei poveretti, con tutto rispetto per i poveretti e per i bar. Lei faccia il suo lavoro da giornalista che io faccio il mio”. Ha poi aggiunto Frank Vitucci sulla possibilità di dimettersi: “Non ho nessuna intenzione di dimettermi, mica mi posso dimettere per aver perso contro la Virtus Bologna che sta facendo faville in EuroLega dai, non scherziamo. Sui social non dicono che abbiamo bisogno di altri giocatori?”.

La diatriba è terminata lì ma una cosa è indubbia: Treviso deve dare una scossa alla sua stagione, altrimenti la retrocessione è l’unica possibile conclusione.

Stiamo a vedere cosa succederà da qui a fine mese, sicuramente la pausa per la Coppa Italia e poi quella per la finestra FIBA faranno riflettere molto i dirigente trevigiani.

