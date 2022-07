Non solo Irving, Brooklyn aveva tantissimi giocatori no-vax ma poi…

La stagione 2021-22 di Kyrie Irving potrebbe essere riassunta in poche parole: “Vaccino COVID”. La star dei Brooklyn Nets ha ottenuto moltissime attenzioni lo scorso anno per il suo rifiuto irremovibile di farsi le varie dosi. A causa delle restrizioni COVID della città in quel momento, Irving è stato costretto a saltare tutte le partite casalinghe dei Nets. Come potete immaginare, ciò ha sicuramente messo un freno alle possibilità di titolo della squadra.

A quel tempo si credeva che Kyrie fosse l’unico contrario alla vaccinazione. Apparentemente, però, non era proprio così. Un recente articolo del New York Post di Josh Kosman e Brian Lewis ha rivelato che c’erano altri giocatori dei Brooklyn Nets, oltre a Irving, che avevano delle riserve sul vaccino. Tuttavia, Kyrie Irving è stata l’unica che si è completamente astenuta dal faselo.

“Tsai ha detto che dovevi essere vaccinato o non avresti potuto giocare. Alcuni giocatori dei Nets non volevano vaccinarsi. Decisero tutti di vaccinarsi tranne Kyrie”.

Questo articolo probabilmente scatenerà un po’ di frizioni tra i tifosi dei Nets. Chiaramente, Kyrie non era l’unico a non volersi vaccinare. Molti giocatori avevano le loro riserve sul vaccino, qualunque esso sia. Nonostante ciò, la maggior parte di loro ha deciso che non valeva la pena rischiare di farsi tagliare gli stipendi. Irving, d’altra parte, non aveva serie preoccupazioni finanziarie.

