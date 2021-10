Non solo Langford, anche Jordan Theodore di ritorno in Serie A?

In mattinata è circolata la voce di una trattativa ben avviata tra Fortitudo Bologna e Keith Langford per prendere il posto di Malachi Richardson. L’americano non è però l’unico ex Milano che potrebbe presto tornare a giocare in Serie A. Secondo Superbasket, Napoli sarebbe in trattativa avanzata col free agent Jordan Theodore per sostituire Josh Mayo. Quest’ultimo lascerà gli azzurri in questi giorni, avendo disputato domenica l’ultima gara partenopea per motivi di famiglia.

Theodore ha giocato a Milano nella stagione 2017-18, vincendo la Supercoppa da MVP. Negli ultimi due anni la point guard americana, 32 anni a dicembre, aveva invece vestito la maglia dell’Unics Kazan in EuroCup, producendo nella passata stagione 6.4 punti e 4.1 assist di media nella competizione. Theodore aveva firmato a giugno in Giappone, senza però passare le visite mediche.

La trattativa tra Napoli e Jordan Theodore sarebbe entrata nel vivo dopo che è saltata quella tra il club e Lamar Peters.