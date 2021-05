L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, dopo aver conquistato le Final Four di EuroLega, è pronta a sferrare un colpo in cabina di regia provando ad aggiudicarsi Thomas Walkup. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Lorenzi di Repubblica, che lo ricordiamo per aver scoperto Mike James, il giocatore americano è vicinissimo ai meneghini per la prossima stagione:

. @OlimpiaMI1936 vicinissima all’accordo per l’anno prossimo, con un contratto pluriennale con @twalkup23 , pg dello @bczalgiris , che ha viaggiato a 8.2 ppg e 4.2 apg nella stagione appena conclusa di @EuroLeague@rep_milano @SportandoIT @OlimpiaMiNews — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) May 4, 2021

Il regista in forza allo Zalgiris Kaunes ha viaggiato a 8.2 ppg e 4.2 apg e probabilmente prenderà il posto di Michael Roll. Milano quest’anno si è spesso trovata a far giocare Riccardo Moraschini come playmaker a causa degli acciacchi di Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney, due fenomeni che però non sono più dei ragazzini.

Thomas Walkup compirà 29 anni quest’anno e come terzo playmaker in una squadra da Final Four com’è l’Olimpia Milano ci sta benissimo, soprattutto perché in Serie A potrebbe dominare e far riposare i due citati sopra. Non si tratta di un affare fatto e finito ma ormai i meneghini ci hanno abituato che il loro mercato inizia a maggio e finisce a giugno. Anche se quest’estate il GM Christos Stavropoulos ed Ettore Messina non avranno moltissimo da fare.

LEGGI ANCHE: I figli di Kyle Hines sapevano che Milano sarebbe andata alle Final Four

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.