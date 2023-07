Non solo LeBron James, tanti top player NBA vogliono andare a giocare in Arabia Saudita

I club dell’Arabia Saudita stanno sconvolgendo il mercato del calcio.

Tante stelle hanno deciso di proseguire / concludere la loro carriera in Arabia, allettati da compensi faraonici. I sauditi ci stanno provando anche con Kylian Mbappè, tentato da un’offerta mostruosa dell’Al-Hilal, pronto a offrire oltre 300 milioni al Paris Saint Germain per il cartellino e addirittura 776 al giocatore per una sola stagione. Più di un miliardo di dollari per avere il fenomeno francese per un solo anno, prima di vederlo ripartire direzione Real Madrid.

Cifre così elevate da stuzzicare anche molti giocatori NBA che di certo non percepiscono stipendi bassi. Molte star però si sono precipitate su Twitter per proporsi ai club sauditi, chiaramente scherzando ma non è detto che non ci sia un fondo di verità.

Fra le stelle che hanno twittato al riguardo ci sono Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Damian Lillard e Draymond Green.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023

1 year 776mm? Wtf lol … — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 24, 2023

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

They got basketball leagues too right? 😱😱🏃🏿🏃🏿💨💨💨💨💨 I don’t the ink on my contract has dried up yet 🤣🤣🤣🤣 — Draymond Green (@Money23Green) July 25, 2023

1 year 776mm? Bro wtf😅 do you guys need a goalie? @Alhilal_FC — Andre Drummond (@AndreDrummond) July 24, 2023

Chissà che in Arabia Saudita, viste queste aperture, non decidano di investire anche nel basket…