Non solo Milano, Peppe Poeta nel mirino dell’EuroLega

Una stagione da record sulla panchina della Germani Brescia ha proiettato Peppe Poeta tra i nomi più caldi del mercato allenatori europeo. Alla sua prima esperienza da capo allenatore, l’ex playmaker ha sorpreso tutti per risultati e leadership, tanto da finire sotto i riflettori di club di primissimo piano in Eurolega.

Olimpia Milano in pressing: proposta per il dopo Messina

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, l’Olimpia Milano avrebbe già presentato una proposta concreta a Poeta: affiancare Ettore Messina per due stagioni, con l’obiettivo di prenderne il posto come capo allenatore a partire dal 2026/27. Un progetto ambizioso che punterebbe sulla crescita graduale di uno degli allenatori italiani più promettenti.

Non è un caso che, proprio in occasione dell’ultima partita al PalaLeonessa, fossero presenti alcuni esponenti della proprietà dell’Olimpia.

Il Baskonia osserva: Poeta nella lista dei candidati per il post-Laso

L’interesse per Peppe Poeta non si ferma all’Italia. Anche il Baskonia, storico club di Vitoria-Gasteiz, avrebbe inserito il coach bresciano nella shortlist per il ruolo di head coach, considerando l’instabilità della posizione attualmente occupata da Pablo Laso. Le voci su un possibile cambio in panchina nel club spagnolo si rincorrono da settimane, e Poeta è tra i profili più apprezzati sul panorama europeo.

Un futuro ancora tutto da decidere: Brescia spera di trattenerlo

Nonostante l’interesse esterno, Poeta ha un contratto fino al 2027 con la Germani Brescia. Tuttavia, come scrive il giornalista Daniele Ardenghi, la permanenza dipenderà dalla solidità delle offerte ricevute: “Ciò non vuol dire che Poeta sia necessariamente in partenza. Ma lo sarebbe se le offerte stesse fossero concrete.”

In caso di addio, la Germani potrebbe puntare su una soluzione interna, con il primo assistente Matteo Cotelli già pronto a subentrare.