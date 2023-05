“Non ti perdonerò mai”: il regalo amaro di Steph Curry a Lonnie Walker IV

Lonnie Walker IV è uscito con un’altra ottima prestazione per i Los Angeles Lakers nella vittoria di gara-6 di venerdì contro i Golden State Warriors di Steph Curry.

Il 24enne è partito dalla panchina e ha segnato 13 punti in soli 14 minuti di azione mentre aiutava LA a distruggere gli altri californiani in quello che si è rivelato un enorme successo. Sia i fan dei Lakers che degli Warriors concorderanno, tuttavia, sul fatto che questo non è stato il miglior match della serie di Walker.

Questo in realtà è arrivato in Gara 4 quando Walker ha lasciato il parquet con 15 punti nel quarto quarto di quella gara combattuta. Grazie all’eroismo di Lonnie, i Lakers sono stati in grado di assicurarsi una vittoria casalinga alla Crypto.com Arena per raggiungere un vantaggio di 3 a 1 nella serie.

Da parte sua, lo stesso Steph Curry non dimenticherà presto la performance di Lonnie Walker. Tanto che Curry ha persino inviato una nota dolorosamente onesta a Walker insieme al regalo post-serie della star degli Warriors per quest’ultimo:

“A Lonnie,

“Continua a costruire! Tutto l’amore!

“Non ti perdonerò mai per gara-4…!”, Curry ha scritto esilarante sulla maglia.

