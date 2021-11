Nota del direttore

Gentili lettori e lettrici,

mi scuso personalmente per le imprecisioni apparse questa mattina sul nostro portale. Mi riferisco a un articolo, prontamente cancellato, in cui abbiamo riportato un tweet pubblicato dal giocatore Matt Janning e rivolto a Ferdinando Minucci, ex dirigente e presidente della Mens Sana Siena, squadra in cui l’atleta americano ha militato nel 2012-13 e nel 2013-14.

Non voglio soffermarmi sulla veridicità della dichiarazioni di Janning: sarà chi di dovere, eventualmente, a porre in essere le necessarie operazioni di verifica. Voglio, invece, scusarmi personalmente con tutti voi per quanto riguarda alcune informazioni inesattezze riguardo le vicende che hanno visto protagonista Minucci negli anni passati. Siamo francamente dispiaciuti degli errori, ne trarremo tesoro per migliorare ancora la qualità del servizio che forniamo quotidianamente ormai da anni.