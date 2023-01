NOTTE da SOGNO per DONOVAN MITCHELL! 71 punti e numeri incredibili

La point guardi dei Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, ha sempre avuto un talento nel fare canestro.

Da quando è entrato in campionato nel 2017, Mitchell è stato uno dei migliori tiratori della NBA, non terminando mai una stagione con una media realizzativa inferiore a 20 punti a partita. Ma la sua esplosione di 71 punti di questa notte nella vittoria dei Cavs 145 a 134 dopo un overtime contro gli Chicago Bulls è stata una prestazione da sogni, un’assurda notte che avrebbe fatto girare la testa a chiunque.

Per farvi capire il livello della prestazione, dal 2000 a oggi soltanto 3 giocatori nella storia dell’NBA hanno segnato più di 70 punti: Kobe Bryant, Devin Booker e appunto Donovan Mitchell.

3 players have dropped a 70 point game in the last 25 years. All 3 were shooting guards. All 3 were selected 13th overall. pic.twitter.com/RwWB5gDZt8 — StatMuse (@statmuse) January 3, 2023

Si tratta di una prestazione storica perché ha anche permesso alla sua squadra di vincere contro i Bulls, una possibile – anche se non probabile – concorrente per un posto ai playoff nella Eastern Conference.

Con questi 71 punti è anche diventato il giocatore con più punti segnati in una singola partita per i Cleveland Cavaliers e, come sapete, a Cleveland ci ha giocato per diversi anni quello che molti considerano il giocatore più forte della storia, ovvero LeBron James. Giusto per farvi capire il livello della nottata.

Stiamo a vedere se il giocatore dei Cleveland Cavaliers riuscirà a tenere numeri simili (uguali è impossibile) anche nelle prossime gare. Certo, non potrà sempre segnarne 70 e oltre ma qualche puntata oltre i 50 perché no?

